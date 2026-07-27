انخفضت أسعار النفط اليوم بأكثر من 7%، لتسجل أدنى مستوى منذ 21 يوليو الجاري، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع، تبادل الهجمات التي استمرت على مدى أسبوعين. هذا الأمر عزز الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي قد يخفف التصعيد ويسمح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.54 دولار، أي بنسبة 7.79%، لتصل إلى 89.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 21 يوليو. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 6.11 دولار، بما يعادل 6.84%، ليصل إلى 83.20 دولار للبرميل.



ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما منذ 21 يوليو الماضي، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكان سعر خام برنت قد وصل إلى 100 دولار للبرميل مع استمرار الصراع في المنطقة.



تخفيف التوتر



وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أمريكية أخرى: «إن الرئيس دونالد ترمب قرر وقف الهجمات مؤقتاً لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية».



وذكر محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: «انخفضت أسعار النفط كثيراً في التعاملات المبكرة في ظل تهدئة التحركات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما قدم أول مؤشرات ملموسة على احتمال تخفيف حدة التوتر».



وأضافوا: «تعكس حركة أسعار النفط هذا الصباح بوضوح حاجة السوق الشديدة للأنباء الإيجابية». ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن أن أقل من عشر سفن تحمل سلعاً أولية عبرت يومياً مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.