زادت أسعار النحاس اليوم، إذ أدى تراجع أسعار النفط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران تبادل هجمات استمرت نحو أسبوعين إلى تهدئة المخاوف بشأن مخاطر التضخم على نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.32% إلى 136,88.5 دولار للطن.



السوق تترقب



وقال محلل الأسواق توم برايس: «السوق تترقب حالياً نوعاً من التسوية، وتحاول أن تضع في حساباتها احتمالات إحلال السلام بدلاً من استمرار الحرب». وأضاف: «شهدت تشيلي عواصف غير معتادة، مما ضغط على شبكة توزيع الكهرباء وأثار تساؤلات حول توقعات الإنتاج في قطاع النحاس ككل».



وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن نصيب تشيلي من إجمالي إنتاج النحاس عالمياً بلغ 23%، بما يعادل 5.3 مليون طن، العام الماضي. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد علقت (الجمعة) حملة غارات جوية مكثفة على إيران استمرت 13 ليلة. وأوقفت طهران إطلاق النار لمدة يومين. وردت طهران على كل ليلة من الهجمات الأمريكية بشن هجمات تستهدف دولاً مجاورة تضم قواعد أمريكية.