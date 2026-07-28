لم تكن الاجتماعات العشائرية التي شهدتها الحسكة في الأيام الأخيرة حدثاً معزولاً ولا انفعالاً عابراً، بل كانت الترجمة الطبيعية لتراكم سياسي وأمني امتدّ أشهراً حتى نضجت شروطه ووجد لسانه، فالأزمة خرجت من طور الكمون إلى طور التعبير، ومن لغة الشكوى إلى لغة الخيارات؛ فالبيانات الصادرة حملت نبرة أشدّ حدّة من كل ما سبقها، ولم تقف عند حدود الاحتجاج بل تجاوزته إلى التلويح بالبدائل، وهي لغة يقرأ فيها كثير من المحللين مؤشراً على أن المجتمع المحلي بلغ حدّ التشبّع، ليبقى السؤال معلّقاً بين تفسيرين: ضغط سياسي محسوب يُراد به تحسين شروط التفاوض، أم تهيئة ميدانية لمرحلة مختلفة تماماً؟ ولم تصل الأمور إلى هذه النقطة بغتةً، فاتفاق الاندماج تعثّر عند أول اختبار جدّي وبقي حبراً تتقاذفه التصريحات ولا تسنده الإجراءات، في حين استمرّت قسد في التصرّف بمنطق السلطة المستقلة لا بمنطق الشريك المندمج في جسم الدولة، فظلّت الملفات السيادية الكبرى من الأمن إلى الموارد إلى المعابر خارج نطاق الدولة عملياً، مع غياب شبه كامل لمؤسساتها الخدمية والقضائية، وهو غياب عمّق في وعي السكان شعوراً بالانفصال عن المركز، فلم يشعر المواطن العربي في الحسكة وريفها بأن ما بعد المرحلة الانتقالية يختلف عمّا قبلها في يومياته ولا في فرص أبنائه، والأزمة التي تُدار ولا تُحلّ تعود في كل مرة أثقل ممّا كانت. وهنا يذهب عدد من الباحثين إلى أن قسد أخطأت في قراءة المرحلة خطأً إستراتيجياً حين راهنت على أن الأمر الواقع قابل للاستمرار بالقوة والزمن، متجاهلةً أن البيئة الإقليمية والدولية التي أنتجته تغيّرت من أساسها، وأن تراجع النفوذ يستدعي تعديلاً في أسلوب الإدارة لا تشدّداً فيه، غير أن ما حدث كان العكس؛ فالتمسّك بالأدوات الأمنية زاد الاحتقان ولم يشتره، وكل تأجيل للحلّ يرفع كلفته على صاحب القرار نفسه، لأن بيئة كانت تقبل هذا الوضع على مضض بحكم الحرب صارت أقل تقبّلاً له بعد أن انتفت الحرب وبقيت الضرورة ذريعة وحدها. في المقابل يلفت هدوء دمشق الأنظار، إذ تتجنّب الإدارة السورية مواجهة عسكرية مباشرة تعرف أن كلفتها السياسية أكبر من عائدها الميداني، فالوقت يعمل لصالحها: كل شهر يمرّ يعزّز شرعيتها الدولية ويضيّق هامش الطرف الآخر، ولذلك فإن الاندماج القسري ليس خيارها الأول اليوم، لكن الصبر لا يعني التخلّي عن الهدف النهائي، فوحدة الأرض والسلاح والقرار ثابت لا تستطيع التنازل عنه، وهي تراهن على أن تبدّل موازين القوى سيوصل الآخر إلى الطاولة بشروط أفضل ممّا يُنتزع بالقوة. أما العشائر فمطالبها في جوهرها سياسية لا انقلابية: دور حقيقي داخل مؤسسات الدولة يوازي وزنها الاجتماعي، ورفض استمرار الواقع الأمني السابق، واستعادة الخدمات الأساسية، وإنهاء انقسام مزّق المحافظة إلى جزر متنافرة، وهي مطالب يصعب مواجهتها بالرفض المعلن، وذلك ما يجعلها ورقة ضغط ثقيلة. وتتوزّع الاحتمالات على مسارات عدة: استمرار الضغوط السياسية دون انفجار عسكري وهو الأرجح قريباً، أو مواجهات أمنية محدودة تبقى تحت سقف الحرب الشاملة، أو تدخّل حكومي أكثر حزماً لفرض تفاهمات جديدة، أو تسوية برعاية دولية، ويبقى التصعيد الواسع احتمالاً لا حتمية. والخلاصة أن مشكلة الحسكة لم تعد أمنية فحسب بل سياسية بالدرجة الأولى، وأن كل يوم تأخير يضيف طبقة احتقان ويقلّص مساحة الحلول الوسطى، وأن الحسكة صارت اختباراً مركزياً لمستقبل وحدة الدولة السورية ولقدرتها على إدارة التنوّع بالسياسة لا بالسلاح، وأن الحلّ السياسي ما يزال ممكناً لكن نافذته تضيق مع كل ساعة.