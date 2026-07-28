حذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم (الثلاثاء)، نظيره الإيراني عباس عراقجي من التصعيد، مطالباً إياه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا.



وأوضح سيبيها، على حسابه في منصة «إكس»، أنه اتصل بنظيره الإيراني، وشدد على ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، وكذلك إنهاء أي دعم لحرب روسيا على أوكرانيا، مؤكداً أن هذه الحرب غير شرعية ويجب أن تتوقف.



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لا نسعى للتصعيد مع أوكرانيا، لكننا أوضحنا أننا لا نقبل أي هجوم على مصالحنا، ويجب التعويض عن الخسائر، موضحاً أن وزير الخارجية الأوكراني أكد له أن الهجوم على سفينة إيرانية كان غير متعمد، وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد.



في المقابل، قال الكرملين، في وقت سابق اليوم، إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين يجب اعتباره اعتداءً على إيران نفسها، موضحاً أنه أبرز مدى أهمية القضاء على ما وصفه بالتهديد القادم من كييف.



واتهم المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أوكرانيا بتوسيع النطاق الجغرافي للهجمات.



وكانت الخارجية الإيرانية قد اتهمت أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، موضحة أن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في طهران لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بـ«الهجوم الإجرامي».



وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن كييف ضربت سفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران، موضحاً أن روسيا قامت بنقل بيانات رصدتها عبر أقمارها الصناعية في الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه ضربات في المنطقة.