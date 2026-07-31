لم يتخيل القائمون على «المعهد الهندي للتكنولوجيا» (IIT)، أحد أكثر المؤسسات التكنولوجية تحصيناً وصرامة في آسيا، أن ثغراتهم الأهم لن تُكتشف عبر طواقم الهندسة المسؤولة، بل عبر رسالة انتقامية تركها طالب غاضب على واجهة الموقع بعد الاستغناء عن ملف قبوله!

«الموقع مخترق.. كل ما أريده هو فرصة عادلة».. بهذه العبارة المباشرة، قرر الشاب الهندي أن يكتب خطاب اعتراضه الخاص، موجهاً ضربة موجعة لمنظومة رفضت إدراجه في برنامج البكالوريوس للأمن السيبراني بحجة «نقص الخبرة»!

بدأت الحكاية عندما استكمل الشاب جميع إجراءات التقديم، ودفع الرسوم، وأرفق ملفاً يتضمن نماذج من أعماله البرمجية للحصول على مقعد. لكن المفاجأة كانت باستبعاده الفوري دون حتى منحه حق المشاركة في الاختبار العملي، بذريعة افتقاره للخلفية الميدانية.

وبدلاً من الاستسلام لخطاب الرفض التقليدي، استغل الشاب المهارات التي زعم المعهد أنه يفتقر إليها، ونفذ عملية اختراق خاطفة استهدفت أقساماً حساسة في الموقعين الشقيقين، قبل أن يخرج علناً على منصات التواصل الاجتماعي ليعلن مسؤوليته الكاملة عن اختراق السيرفرات، مؤكداً أن الخطوة لم تكن لتدمير البيانات بل لاختبار قدرات المنظومة وإثبات جدارته!

هذه الحادثة الاستثنائية أحدثت حالة استنفار داخل أروقة المعهد. وفي الوقت الذي كانت الإدارة تدرس فيه تقديم بلاغ جنائي رسمي للشرطة بتهمة الجريمة الإلكترونية، أخذت القضية مَعياراً غير متوقع غيّر مسار حياة الشاب كلياً.

خرج مانهيندرا أغراوال مدير معهد «كانبور» ببيان يزن فيه الأمور بميزان أخير، مبيناً أنه رغم كون الدخول غير المصرح به مخالفة صريحة للقانون، إلا أن المعهد قرر استدعاء الطالب لاختبار تقني شامل وتقييم قدراته الفيلسوفية والميدانية، مؤكداً أنه إذا أثبت كفاءة حقيقية، فسيتم وضعه على رأس قائمة المقبولين في الدورة البرمجية القادمة بدلاً من إرساله إلى السجن!