أعلنت السُلطات الصحية أن فيروس إيبولا أودى بحياة أكثر من 1500 شخص في أسرع تفش للمرض، مسجلًا زيادة بنسبة 50% في غضون أسبوع تقريبًا في شرق الكونغو.

وأوضحت السُلطات، أن عدد حالات الإصابة بالمرض المسجلة حتى الثلاثاء بلغ 3442 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 1521 حالة.

ومن جانبها، قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم، إن الارتفاع الحاد منذ الأسبوع الماضي يعكس جزئيًا تراكمًا في عدد حالات الإصابة والوفيات التي لم تكن قد تأكدت أو سجلت بعد، مشيرة إلى أن التفشي الذي أعلن عنه في 15 مايو الماضي، يرتبط بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي لا توجد لقاحات أو وسائل علاج معتمدة لها.

ويتركز التفشي بشكل أساسي في مقاطعة إيتوري النائية الواقعة شرق الكونغو، التي توجد بها نحو 90% من الحالات، لكن تم تأكيد حالات أخرى في خمس مقاطعات، من بينها مدينة كيسانجاني، إحدى أكبر مدن البلاد.