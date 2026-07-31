أعلنت شركة «ميتا» إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى «واتساب ويب»، ما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الفردية والجماعية واستقبالها مباشرة عبر متصفحات الإنترنت، دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.

وتوفر الخدمة عبر المتصفح عدداً من الخصائص المتاحة على الأجهزة الأخرى، من بينها مشاركة الشاشة، والتفاعلات، إلى جانب تبويب مخصص للمكالمات يضم السجل الكامل وجهات الاتصال المفضلة. وأكدت الشركة أن المكالمات ستظل محمية بالتشفير التام بين الطرفين، ومجانية ودون قيود زمنية.

وتضمّنت التحديثات الجديدة إمكانية نقل المكالمة الجماعية النشطة بين الهاتف أو الجهاز اللوحي ونسخة الويب أو تطبيق سطح المكتب، دون إنهائها، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر عند التنقل بين الأجهزة.

كما أضاف واتساب ميزة «غرفة الانتظار»، التي تتيح لمنظّم المكالمة الموافقة على المشاركين قبل دخولهم، فضلاً عن ميزة «كويك إتش دي» لعرض الفيديو عالي الدقة منذ الثواني الأولى، وتقنية عزل الضوضاء المحيطة لتحسين وضوح الصوت. وأوضحت الشركة أن المزايا ستُطرح تدريجياً لجميع المستخدمين.