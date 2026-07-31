قد يبدو الوقوف أمام الثلاجة بحثاً عن وجبة صحية مهمةً صعبة، لكن الاحتفاظ بمجموعة من الأطعمة الأساسية يجعل إعداد وجبات متوازنة أسرع وأسهل، ويحد من اللجوء إلى الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة.

وبحسب موقع WebMD، فإن التخطيط المسبق وتوفير أصناف غذائية صحية داخل الثلاجة يساعدان على الالتزام بنظام غذائي متوازن، ويضمنان الحصول على العناصر الغذائية الأساسية بسهولة.

وتشمل أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بتوافرها دائماً في الثلاجة:

شرائح الديك الرومي: مصدر جيد للبروتين، منخفض الدهون والصوديوم، وتناسب السندويشات والوجبات السريعة.

الصلصة الطازجة: تضيف نكهة صحية إلى البيض والسلطات والشوربات، ويُفضل تناولها مع الخضروات بدلاً من رقائق الذرة المقلية.

الحمص: غني بالبروتين والألياف، وقد يساهم في دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول، كما يناسب مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم ضمن نظام غذائي متوازن.

البيض: من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية وفيتامين «د».

الكرنب (الكيل): من أكثر الخضروات كثافة بالعناصر الغذائية، قليل السعرات ويمكن إضافته إلى مختلف الأطباق.

المياه الغازية غير المحلاة: بديل صحي للمشروبات الغازية السكرية، وتمنح الإحساس بالمشروبات الفوارة دون سعرات مرتفعة.

عصير الفاكهة الطبيعي 100%: يوفر الفيتامينات والمعادن، لكن يُنصح بتناوله باعتدال لاحتوائه على سكريات طبيعية.

الزبادي الطبيعي: غني بالكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي وقد يفيد صحة القلب.

الكرفس: يحتوي على الألياف وفيتامين «أ» والبوتاسيوم والكالسيوم، ويصلح كوجبة خفيفة أو إضافة للسلطات والشوربات.

خبز التورتيلا من القمح الكامل: خيار مناسب لإعداد وجبات سريعة ومتوازنة، مع الخضروات والبقوليات والجبن قليل الدسم.

الملفوف: غني بالألياف وفيتامين «ج» والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن استخدام أوراقه بديلاً للخبز لتقليل السعرات.

المعكرونة الطازجة: سريعة التحضير، وتمتاز بمؤشر جلايسيمي أقل من بعض الأنواع الأخرى، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأفوكادو: يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، ويعد إضافة مثالية للبيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

التوت: منخفض السعرات، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب والدماغ، وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ويؤكد خبراء التغذية أن الاحتفاظ بهذه الأصناف داخل الثلاجة يجعل إعداد الوجبات الصحية أكثر سهولة، ويعزز الحصول على العناصر الغذائية الضرورية، مع تقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.