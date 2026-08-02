لم تكن المأكولات السريعة هذه المرة مجرد وجبة خفيفة لعائلات الفلوجة، بل كانت تذكرة عبور سريعة إلى أروقة الطوارئ. في ليلة استثنائية من القلق، عاشت عشرات الأسر ساعات عصيبة بعدما تسببت «كافيتريا محلية» في تحويل نزهتهم إلى حالة طوارئ صحية استدعت تدخلاً أمنياً وطبياً عاجلاً.

وأعلن مستشفى الفلوجة التعليمي بمحافظة الأنبار العراقية عن رفع حالة الاستعداد إثر استقباله 22 حالة تسمم غذائي مفاجئة بين صفوف النساء والأطفال خلال الساعات الماضية، جراء تناولهم وجبات يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الكوادر الطبية أن رقعة الإصابات شملت: 15 طفلاً خضعوا للفحوصات الشاملة والرعاية الفورية، 7 نساء جرى تحويلهن إلى الأقسام التخصصية لاستكمال البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وعلى خلفية الواقعة التي أثارت الشارع المحلي، صدر قرار فوري بإغلاق الكافيتريا المشتبه بتسببها في هذه الحادثة.

كما تحركت الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على صاحب المنشأة للتحقيق معه، بالتوازي مع قيام الفرق الصحيات بسحب عينات ونماذج من الأطعمة والمواد الغذائية المستعملة وإرسالها إلى المختبرات المركزية لتحديد أسباب التسمم ودواعي الحادثة قانونياً.