في جوف الصحراء الحارقة، حيث تلتقي طموحات النجاة بقسوة الطبيعة التي لا ترحم، تحولت رحلة البحث عن أمل جديد خارج الحدود إلى مأساة جماعية مروعة. 19 رجلاً خرجوا من قريتهم بحثاً عن الحياة، فكانت نهايتهم الصامتة في أعتى صحاري الأرض حرارة، إثر تعرضهم للعطش الشديد والجفاف تحت وطأة درجات الحرارة القياسية في إقليم نيمروز، الواقع جنوب غربي أفغانستان، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الإيرانية.

وأفاد مدير الإعلام والثقافة في الإقليم، حبيب الله إلهام، بالعثور على جثث 14 شخصاً في منطقة «ريج لالو» التابعة للإقليم القاحل، بعدما أجهز عليهم الإجهاد الحراري ونفاد المياه وسط القفار.

تأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة من اكتشاف أول خيوط المأساة؛ حيث عُثر سابقاً على جثث خمسة رجال في منطقة «دشت مارغو» (المعروفة محلياً بـ «صحراء الموت»).

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن الخمسة كانوا ضمن مجموعة واحدة تضم 19 شخصاً انقطعت أسرارهم، لتتأكد لاحقاً الحقيقة المفجعة بوفاة الفريق بكامله بعد العثور على جثامين بقية المجموعة.

من جانبه، أكد عبد المتوكل توحيدي، المتحدث باسم المحافظة، أن فرقاً من السلطات المحلية بمؤازرة الأهالي نجحت في انتشال الجثامين من قلب الصحراء ونقلها.

وأفادت مصادر محلية ووسائل إعلام أفغانية بأن جميع الضحايا ينتمون لقرية واحدة في ولاية بدغيس الواقعة شمال غربي البلاد، أرسلوا أبناءهم في رحلة شاقة هرباً من الظروف الاقتصادية، لتنتهي رحلتهم عند التخوم الجنوبية.

يُذكر أن إقليم نيمروز المحاذي للحدود الإيرانية والباكستانية يُعد واحداً من أشد مناطق العالم قسوة؛ حيث تتشكل أراضيه من كثبان رملية وصحارٍ قاحلة تتجاوز فيها درجات الحرارة صيفاً حاجز الـ 50 درجة مئوية، ما يجعل قطعها مشياً على الأقدام مغامرة محفوفة بالموت.