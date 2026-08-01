أعادت تحركات ناقلات النفط عبر الأطلسي فتح مسار لم يطأه الخام الأمريكي منذ أكثر من عامين، في خطوة تبدو وكأنها بداية لإعادة ترتيب خطوط إمداد الطاقة بين واشنطن وتل أبيب.

وكشفت بيانات تتبع السفن عبر منصة «مجموعة بورصات لندن» (LSEG) عن توجه ناقلة النفط العملاقة «كابتن جون» (Captain John) إلى ميناء عسقلان الواقع جنوب إسرائيل، محمّلة بنحو 550 ألف برميل من خام «غرب تكساس الوسيط» الأمريكي.

السفينة، التي ترفع علم مالطا وتنتمي لفئة «أفراماكس» ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 750 ألف برميل، كانت قد أتمت عمليات شحن شحنتها النفطية من منشأة «إنجلسايد» التابعة لشركة «إنبريدج» بالقرب من منطقة كوربوس كريستي بولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب البيانات الذاتية للناقلة، أظهرت السجلات أن شركة «فيتول» (Vitol)، إحدى أكبر شركات تجارة الطاقة العالمية، هي الجهة التي قامت باستئجار الناقلة لتنفيذ هذه المهمة البحرية.

وتكتسب هذه الشحنة أهمية سياسية واقتصادية خاصة؛ حيث تشير أرقام شركة «كبلر» المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الخام الأمريكي نحو الموانئ الإسرائيلية منذ أكتوبر من عام 2023، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الترتيبات الجديدة لتأمين احتياجات الطاقة وتأثيرها على معادلة التبادل التجاري بين الطرفين في هذا التوقيت الحرج.