بعد ساعات من حبس الأنفاس وحالة الاستنفار التي شلت حركة أحد أكبر شرايين الطيران في الولايات المتحدة، عادت الحياة تدريجياً في أروقة المطار، مخلّفةً وراءها علامات استفهام حول طبيعة «التهديد» الذي استدعى هذه الاستجابة الخاطفة، بعد إعلان السلطات الأمريكية إعادة فتح مطار «دنفر» الدولي بولاية كولورادو، وعودة حركة السفر إلى طبيعتها بعد السيطرة على إنذار أمني طارئ تسبب في إغلاق جزئي للمطار وتأخير المئات من المسافرين.

وكانت إدارة المطار—الذي يُعد الأكبر مساحة في البلاد ويستقبل ملايين المسافرين سنوياً—قد فرضت طوقاً أمنياً مفاجئاً، أغلقت على إثره الطابق السادس الغربي بالكامل حتى إشعار آخر، بما في ذلك نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية وصالات المغادرة، إثر التقاط إشارة لتهديد أمني لم تُفصح عن طبيعته.

ودعت إدارة المطار، عبر تحديثات عاجلة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، جميع المسافرين للتكدس في الجناح الشرقي (الطابق السادس الشرقي) لإتمام إجراءات التفتيش والمغادرة، معربةً عن امتنانها لتفهم الجماهير وسلاسة تعاونهم مع القوات الأمنية في إخلاء المنطقة المشتبه بها.

ورغم الإعلان عن انتهاء الخطر وزوال السبب، تتكتم سلطات الأمن وإدارة المطار عن تقديم أي تفاصيل تشرح خلفيات Incident، منتظرة إكمال التحقيقات الأولية لتأكيد ما إذا كان الأمر مجرد بلاغ كاذب أم محاولة اختراق أمني تم إحباطها بنجاح.