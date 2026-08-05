أطلق الفنان راشد الماجد أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عرش بلقيس»، التي أصبحت متاحة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل الأغنية

روّج راشد الماجد للأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً عن فريق العمل الذي ضم الشاعرة العالية في الكلمات، وأحمد الهرمي في الألحان، فيما تولى سيروس التوزيع الموسيقي، بينما أشرف جاسم محمد على عمليتي المكس والماستر.

تفاعل الجمهور

حظيت الأغنية بتفاعل واسع فور طرحها، إذ أشاد الجمهور بأداء راشد وطابع الأغنية الخليجي، فيما حملت كلماتها رسالة تؤكد أن الحكمة في الحب تقاس بالمواقف والأفعال.

إعادة تقديم

وتعد «عرش بلقيس» إعادة تقديم لأغنية سبق أن طرحها الفنان ماجد المهندس عام 2021، لتعود هذه المرة بصوت راشد الماجد ضمن سلسلة إصداراته الغنائية في 2026، التي شملت أيضاً أغنيتَي «بزعمه» و«خواطر».

حفل الرباط

وكان راشد الماجد قد أحيا أحدث حفلاته الغنائية على المسرح الملكي في العاصمة المغربية الرباط، بقيادة المايسترو وليد الفايد، وقدم باقة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور في الحفل، وأيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل مفاجأة مميزة، بعدما قدم راشد أغنية «زي الهوى» للعندليب عبد الحليم حافظ، مؤكداً قبل أدائها أنها لفنان كان يعشق المغرب.