تداولت أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تعرض الفنانة المصرية مي عزالدين لأزمة صحية جديدة، ما سبب حالة من القلق بين جمهورها، بعدما زعمت بعض المنشورات دخولها غرفة العناية المركزة، وخضوعها لجراحة دقيقة.

ولكن سرعان ما أنهت مي عزالدين الجدل، بعدما ظهرت برفقة زوجها الدكتور أحمد تيمور خلال حفل الفنان اللبناني راغب علامة، وبدت بصحة جيدة واستمتعت بأجواء الحفل، في أول ظهور لها بعد انتشار تلك الشائعات.

نهال عنبر تحسم الجدل

ومن جانبها، أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية -في تصريحات صحفية- أن المنشور المنسوب إلى أحمد تيمور المتداول عبر مواقع التواصل قديم وغير صحيح، مشددة على أن كل ما أثير بشأن تعرض مي عزالدين لأزمة صحية جديدة لا أساس له من الصحة.

شائعات الحمل

وكانت مي عزالدين قد حسمت الشائعات التي ترددت أخيراً حول حملها الأول، مؤكدة أن ما أثير بهذا الشأن لا صحة له وأن فقدانها الوزن لا علاقة له بالحمل.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية سابقة أن خسارتها نحو 4 كيلوغرامات جاءت نتيجة اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الوجبات المشوية، موضحة أنها لا تنزعج من شائعات الحمل وتعتبرها أمراً طبيعياً تتعرض له معظم الفنانات بعد الزواج.

آخر أعمال مي

يشار إلى أن مي عزالدين غابت عن موسم دراما رمضان الماضي، بينما يعود آخر أعمالها الدرامية إلى مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأشرف عبدالباقي، ودياب، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.