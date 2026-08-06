يتغذى نحو 190 ألف منزل بالكهرباء سنوياً من مشروع محطة الحناكية (1) للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميجاواط.

وتقع المحطة جنوب محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، وبدأ تشغيلها خلال صيف 2025، فيما يبلغ سعر شراء الكهرباء المنتجة منها 1.68420 سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة، ما يعكس تنافسية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة وقدرتها على إنتاج الكهرباء بأسعار عالمية منافسة. ويأتي المشروع ضمن جهود المملكة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، ودعم مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات، كما يُعد أحد مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع مساهمة الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة إلى نحو 50% من مزيج إنتاج الكهرباء، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها واستدامتها.