انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 75.98 نقطة، ليصل إلى مستوى 10811.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 196 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات دي بي إس، وأماك، والوطنية، والمملكة، والمنجم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت أم القرى، ورتال، والخدمات الأرضية، وسناد القابضة، وذيب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.92% و6.25%، وكانت أسهم شركات أمريكانا، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، ورتال، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والأول، والبابطين هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 99.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 22027.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.