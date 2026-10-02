تعرض لاعب نادي هال سيتي الإنجليزي لوكا جورنا دوات لحادث سير، اليوم (الخميس)، في نفس الطريق الذي وقع فيه حادث زميله سوربا توماس قبل 20 يوماً، وهو طريق «ميلهاوس وودز لين» المؤدي إلى مقر تدريبات الفريق.

حادث دون إصابات

وقالت شرطة هامبرسايد إن الشرطة وخدمات الطوارئ تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم مروري لمركبة واحدة، وقع عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ولم تُسجل أي إصابات، بينما انقلبت على جانبها بعد الحادث.

وشاهد السكان الحادث على الطريق الضيق، فيما يبلغ الحد الأقصى للسرعة على هذا الطريق 48 كيلومتراً في الساعة.

بيان النادي

وأكد هال سيتي في بيان: «النادي على دراية بالصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر حادث سير بالقرب من مقر تدريبات النادي، ويؤكد عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث».