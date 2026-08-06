شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم (الخميس)، هجوماً بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدف عدداً من معسكرات ووحدات القوات المسلحة اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

استهداف المعسكرات

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الهجوم استهدف القوات أثناء تنفيذها مهامها في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية، والتصدي لمخططات المليشيا وشبكات التهريب التابعة لها، مؤكدة أن الضحايا من منتسبي القوات المسلحة المرابطين في المواقع المستهدفة ومن مختلف المحافظات اليمنية.

وأضافت أن الهجوم يعكس استمرار مليشيا الحوثي في استهداف اليمنيين وتصعيد عملياتها العسكرية، في ظل استمرار المواجهات مع القوات الحكومية.

توعد بالرد

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة سترد على الهجوم «في الزمان والمكان المناسبين»، مشددة على أن الاعتداء لن يؤثر في جاهزية القوات أو عزيمتها، بل سيزيدها إصراراً على الدفاع عن الجمهورية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب.

نعي الضحايا

ونعت الوزارة شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا في الهجوم، وقدمت التعازي إلى أسرهم وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدراً، وأن تضحياتهم ستظل دافعاً لمواصلة معركة استعادة الدولة وترسيخ مؤسساتها.