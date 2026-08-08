كانت عادة يومية بسيطة لشراء قطعة خبز سبباً رئيسياً في إنقاذ روحين من الموت خلف باب مغلق! ففي مدينة «شباير» الهادئة غرب ألمانيا، لم يكن أثر غياب الزوجين المسنّين (71 و72 عاماً) ليلفت انتباه أحد، لولا امرأة واحدة: صاحبة المخبز التي لاحظت اختفاؤهما المفاجئ ليومين متتاليين عن المخبز، لم يمر ذلك بالنسبة لها كـ«زبائن عاديين»، بل أشعل في قلبها شرارة قلق لم تستطع إطفاءها.

لم تنتظر الخبازة أو تفترض أنهما في رحلة سريعة، وقررت الذهاب بنفسها إلى شقتهما. وعندما وضعت أذنها على الباب وطرقته بخوف، جاءها الرد الذي أرسل القشعريرة في جسدها: صرخات استغاثة خافتة جداً ومختنقة تصدر من الداخل.

الكابوس داخل الشقة: عند اقتحام فرق الطوارئ المكان بناءً على بلاغها العاجل، عُثر على الزوجين ملقيَيْن على الأرض تماماً، عاجزين عن الحركة منذ نحو 3 أيام كاملة.

اللحظة الأخيرة: قدم الإسعاف العناية الأولية فوراً قبل نقلهما للمستشفى، في حالة صحية حرجة كان يمكن أن تنتهي بفاجعة لو مرت ساعات قليلة أخرى.

لم تجد الشرطة الألمانية وصفاً لما حدث سوى أن «يقظة المرأة وحسها الإنساني الغريب كسبا سباقاً مع الموت»، لتتحول تلك الخبازة البسيطة إلى بطلة الشارع الألمانية في ليلة وضحاها.