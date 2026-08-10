أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف أن المليشيا الحوثية تتعمد استهداف المؤسسات الخدمية لإلحاق المزيد من الأضرار بالمواطنين اليمنيين من خلال تنفيذ الأعمال الإرهابية والعدائية التي تطال المرافق الحكومية، مبيناً أن هدف الحوثي هو حرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.



وأوضح أن الهجمات الحوثية تسببت في المزيد من المعاناة، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للبلد، وضاعفت الخسائر الاقتصادية.



وقال الكاف: إن الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني وتحسين مستوى معيشته، ومواجهة تداعيات الحرب الحوثية ونتائجها، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء هو المتضرر الأكبر بفعل الحرب الحوثية المستمرة على الشعب اليمني منذ 12 عاماً، مستعرضاً حجم الدمار الذي طال البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمنظومة الكهربائية من محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل وشبكات التوزيع وغيرها من الأضرار الجسيمة التي قادت إلى نتائج كارثية وتدهور خدمة الكهرباء بشكل غير مسبوق. وأضاف: إن تلك الأعمال الإرهابية تعد جرائم حرب ضد الإنسانية، تتطلب معاقبة مرتكبيها كونهم مجرمي حرب، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لا تفرق في جرائمها بين الأعمال العسكرية والمؤسسات المدنية التي تقع تحت طائلة استهدافها المتعمد والمتكرر.



ولفت إلى أن قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والمرافق الخدمية تمثل شريان الحياة الأساسي، ولا ينبغي التعامل معها بأي حال من الأحوال كأهداف عسكرية، وأن الاعتداء على هذه المرافق يشكل اعتداءً مباشراً على المواطنين، واصفاً مليشيا الحوثي بالإرهابية التي لا تلتزم بالقوانين الدولية والإنسانية. واستعرض الجهود التي تبذلها وزارته في مواجهة تداعيات الحرب التي كانت فاتورتها على قطاع الكهرباء كبيرة.



وعرض في تصريح لـ«عكاظ» حجم الدعم السعودي لليمن عموماً، ولقطاع الكهرباء خصوصاً، والمقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال دفعات منح المشتقات النفطية لمحطات التوليد، وما تمثله من دعم حيوي واستراتيجي للبلد والحكومة اليمنية ولعموم الشعب اليمني، إلى جانب أوجه الدعم المختلفة لتنفيذ المشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة.



وأعرب عن تقدير الحكومة اليمنية للقيادة السعودية، ملكاً وولي عهد، لجملة الدعم المتواصل لليمن، الذي يشمل مختلف الجوانب والمجالات والمستمر في كل الظروف والأوقات.