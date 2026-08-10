سجلت عمليات عبور القناة الإنجليزية إلى بريطانيا رقماً قياسياً جديداً، بعدما وصل 230 مهاجراً إلى الأراضي البريطانية على متن قارب مطاطي واحد، في أكبر عدد من الأشخاص يعبرون القناة في رحلة واحدة منذ بدء تسجيل هذه العمليات.

وغادر القارب، الذي وصفته وسائل إعلام بريطانية بأنه «قارب مطاطي عملاق»، السواحل الفرنسية خلال ساعات الليل، قبل أن يصل إلى ميناء دوفر في وقت مبكر من الصباح، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي، عندما تمكن 165 مهاجراً من عبور القناة على متن قارب واحد.

ويعكس استخدام قوارب أكبر اتجاهاً متزايداً لدى شبكات تهريب البشر إلى تقليص عدد الرحلات عبر القناة، مقابل نقل أعداد أكبر من المهاجرين في كل رحلة، في محاولة لتقليل فرص رصد القوارب من السلطات الفرنسية وزيادة العائد المالي للمهربين، رغم المخاطر الكبيرة التي تفرضها هذه الرحلات على حياة المهاجرين.

وتعد القناة الإنجليزية أحد أكثر طرق الهجرة غير النظامية خطورة في أوروبا، بسبب طبيعتها البحرية وكثافة حركة السفن والتيارات القوية، بينما يعتمد المهربون في كثير من الحالات على قوارب مطاطية صغيرة وغير مجهزة للإبحار لمسافات طويلة.

ورغم تسجيل الرقم القياسي الجديد، تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض إجمالي أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة خلال العام الحالي مقارنة بفترات سابقة، إذ بلغ عدد العابرين خلال الفترة من يناير إلى يوليو نحو 14 ألف شخص.

ويأتي ذلك في ظل تعاون متزايد بين بريطانيا وفرنسا للحد من عمليات العبور، من خلال تعزيز الدوريات والمراقبة على السواحل الفرنسية واستهداف شبكات تهريب البشر التي تنظم الرحلات.

ووصف زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج الواقعة بأنها «دليل آخر» على ما اعتبره أزمة وطنية مرتبطة بالهجرة غير النظامية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع وصول المهاجرين عبر القناة.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الواقعة تكشف «تكتيكات متهورة» تتبعها عصابات إجرامية تعرض حياة المهاجرين للخطر، مؤكداً أن الحكومة تحرز تقدماً في خفض أعداد العابرين.

وأشار المتحدث إلى أن بريطانيا سجلت في يوليو أدنى عدد من عمليات العبور خلال هذا الشهر منذ عام 2020، لافتاً إلى اتفاق جديد مع فرنسا يقضي بزيادة الوجود الأمني على الشواطئ الفرنسية بنسبة 40%، ضمن استراتيجية بريطانية تقوم على ربط التمويل بالنتائج في مواجهة الهجرة غير النظامية وعمليات تهريب البشر.