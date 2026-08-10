تحدث الفنان اللبناني رامي عياش عن خلافه وأزمته المستمرة مع المطرب اللبناني فضل شاكر التي تعود إلى سنوات طويلة من القطيعة بينهما، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تشهد أي مصالحة حتى الآن.

خلاف مستمر

وأشار عياش إلى أن الخلاف لا يزال غير مفهوم بالنسبة له، موضحًا أن ما يثير استغرابه هو عدم مبادرة فضل شاكر بالتواصل معه لتوضيح موقفه أو أسباب ما حدث بينهما.

انتظار التوضيح

وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه لا يحمل مشاعر سلبية تجاه فضل شاكر بل يتمنى له ولنجله الخير، لافتًا إلى أنه يقدر موهبته الغنائية ويحب صوته رغم استمرار الخلاف بينهما.

وأوضح عياش أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بالعتاب أو الرغبة في فتح خلاف قديم وإنما بالحاجة إلى معرفة السبب الحقيقي وراء ما حدث، مشددًا على أن وجود أزمة كبيرة دون مبررات واضحة أمر يراه من أصعب الأمور.

مستعد للاعتذار

وأضاف أنه يفضل دائمًا المواجهة المباشرة في حال وجود أي مشكلة فإذا كان مخطئًا فإنه مستعد للاعتذار وتصحيح موقفه، لكنه يرفض أن يتعرض لهجوم أو اتهامات من دون معرفة السبب أو وجود فرصة حقيقية لمناقشة الأمر.

تفاصيل الخلاف

يعود الخلاف بين الفنانين اللبنانيين رامي عياش وفضل شاكر إلى سنوات مضت، بعد أزمة نشبت بينهما على خلفية تصريحات أثارت توترًا في العلاقة، ليستمر بعدها الابتعاد بين الطرفين دون الوصول إلى مصالحة.

بدأت الأزمة بخروج تصريحات لفضل شاكر مسيئة أثارت استياء عياش وعدد من الفنانين اللبنانيين، ليرد عليها عياش قبل أن تتجدد تداعيات الخلاف بشكل لافت عام 2012.