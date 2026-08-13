وصل وفد أمني عراقي رفيع اليوم (الخميس) إلى السعودية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة.

وذكرت قناتا «العربية» و«الحدث» أن الوفد العراقي الذي وصل السعودية برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، سيبحث مع الجانب السعودي عدداً من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، وملف الطائرات المسيّرة، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.



وتزامنت هذه الزيارة مع إعلان السلطات العراقية في وقت سابق اليوم ضبط أكثر من 20 طائرة مسيّرة محلية الصنع كانت معدة للاتجار بها في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاستخدام غير القانوني للطائرات المسيّرة. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن قواتها ألقت القبض على أربعة أشخاص كانوا بحوزتهم الطائرات المضبوطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. في غضون ذلك، منح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الفصائل المسلحة مهلة حتى 30 سبتمبر للتخلي عن سلاحها. وذكر مصدران سياسيان عراقيان أن رئيس الحكومة أبلغ القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل المتمسّكة بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون بعد انقضاء المهلة.