يبدو أن الموضة قررت إعادة واحد من أكثر إكسسوارات التسعينيات تميزًا إلى الواجهة، إذ يشهد الـArm Cuff، أو السوار الذي يُرتدى حول العضد فوق الكوع، عودة قوية خلال صيف 2026، بعدما ظهر على عدد من النجمات وعارضات الأزياء، ليمنح الإطلالات لمسة مختلفة بعيدًا عن الأساور التقليدية التي تُرتدى حول المعصم.

وقد لفت الإكسسوار الأنظار بفضل ظهوره على نجمات مثل زوي كرافيتز وأليكسا تشانغ وإيما ستون وزندايا، بينما حافظت ميوتشا برادا منذ سنوات على السوار العلوي كجزء من أسلوبها الشخصي. كما ظهر هذا النوع من المجوهرات في عروض عدد من دور الأزياء، من بينها Prada وTory Burch وFendi وBlumarine، ما يعزز انتقاله من مجرد اختيار شخصي لبعض المشاهير إلى اتجاه أوسع في عالم المجوهرات.

ويتميز الـArm Cuff بقدرته على تغيير الإطلالة من دون الحاجة إلى ارتداء الكثير من المجوهرات. فالسوار المعدني البسيط يمكن أن يصبح نقطة التركيز الأساسية مع فستان ناعم أو إطلالة موحدة الألوان، بينما يمكن للتصاميم المرصعة بالأحجار أو الألماس أن تمنح فساتين السهرة حضورًا أكثر فخامة. وتشير اتجاهات هذا الموسم إلى أن ارتداء السوار أعلى الذراع، تحديدًا فوق الكوع أو حول العضلة، هو ما يمنحه المظهر العصري المطلوب.

ولا يبدو أن عودة الإكسسوار منفصلة عن الحنين العام إلى جماليات التسعينيات، لكن إعادة تقديمه في 2026 جاءت بطريقة أكثر هدوءًا وأقل ازدحامًا. فبدل تنسيقه مع عدد كبير من القطع، يُفضل ارتداؤه منفردًا مع ملابس بسيطة حتى يحصل على المساحة الكافية ليكون هو العنصر اللافت في الإطلالة.