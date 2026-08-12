لم يعد إصبع القدم الكبير مجرد تفصيل مخفي داخل الحذاء، إذ بدأ يتحول إلى عنصر أساسي في تصاميم الأحذية الجديدة التي ظهرت ضمن أجواء أسبوع الموضة في كوبنهاغن لربيع وصيف 2027. الاتجاه الجديد يأتي ضمن موجة أوسع في عالم الموضة تتجه نحو الأحذية الغريبة وغير التقليدية، بعيدًا عن التصاميم الكلاسيكية التي اعتدنا عليها.

وتعيد هذه الموجة إلى الواجهة حذاء Tabi الشهير، الذي يفصل إصبع القدم الكبير عن بقية الأصابع، إلا أن المصممين بدأوا بتقديم الفكرة بصور أكثر جرأة، من فتحات مخصصة للإصبع إلى تصميمات تمنحه مساحة واضحة ومستقلة داخل الحذاء. ويبدو أن الهدف لم يعد إخفاء تفاصيل القدم، بل تحويلها إلى جزء من التصميم نفسه.

ومن التصاميم اللافتة أيضًا تعاون Havaianas مع Studio Constance، الذي أعاد تقديم الـFlip-Flop الشهير بطريقة مختلفة تمامًا من خلال دمجه مع كعب صغير من نوع Kitten Heel، ليصبح الحذاء مزيجًا بين الراحة والطابع التجريبي. وظهر التصميم بألوان مختلفة، من بينها الأسود والأوف وايت والأخضر اللافت.

هذا الاتجاه يعكس تحولًا أكبر في الموضة، فبعد سنوات من سيطرة التصاميم البسيطة والـMinimalism، بدأت دور الأزياء والمصممون يبحثون عن قطع تثير الفضول وتلفت الانتباه حتى لو بدت للوهلة الأولى غريبة. وتأتي الأحذية تحديدًا في مقدمة هذا التحول، بعدما أصبحت مساحة للتجريب بالأشكال والكعوب والخامات وحتى طريقة ظهور أصابع القدم.

ورغم أن بعض هذه التصاميم قد تبدو صعبة الارتداء في الحياة اليومية، فإن تاريخ الموضة يثبت أن الأفكار الأكثر غرابة على منصات العرض غالبًا ما تتحول لاحقًا إلى نسخ تجارية أكثر بساطة. لذلك قد نشهد خلال المواسم المقبلة أحذية مستوحاة من هذا الاتجاه، لكن بتصاميم أكثر عملية تناسب الاستخدام اليومي