تشارك المملكة العربية السعودية الإثنين القادم في أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تستضيفها منغوليا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والجهات المعنية، فيما تسلّم المملكة رئاسة المؤتمر إلى منغوليا، بعد رئاسة شهدت إطلاق وتنفيذ مبادرات وشراكات دولية انبثقت من مؤتمر الرياض (COP16).

أبرز المبادرات



وتستعرض المملكة خلال مشاركتها أبرز المبادرات التي قادتها خلال فترة رئاستها، وفي مقدمتها شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف، وأجندة عمل الرياض التي ارتفعت من 35 إلى أكثر من 100 مبادرة، والمبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الرملية والترابية، إلى جانب تفعيل مبادرة الأعمال من أجل الأرض (Business4Land).



وكانت المملكة استضافت الدورة الـ16 للمؤتمر في الرياض خلال ديسمبر 2024، بمشاركة 197 طرفًا، واعتماد 39 قرارًا، وحشد أكثر من 12 مليار دولار لدعم استعادة الأراضي ومقاومة الجفاف.

40 فعالية



وتشارك المملكة في الدورة الجديدة عبر جناح وطني في المنطقة الزرقاء يضم أكثر من 40 فعالية جانبية، وجناحًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما تترأس الاجتماع الأخير لمكتب مؤتمر الأطراف قبل تسليم الرئاسة إلى منغوليا، وتعقد اجتماعات مرتبطة بشراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف.



وتختتم المملكة بمشاركتها مدة رئاستها للدورة الـ16، بعدما أسهمت في تحويل مخرجات مؤتمر الرياض إلى مبادرات وشراكات وآليات تنفيذية تدعم الجهود الدولية لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.