أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامج «نادر» ضمن الإطار التنظيمي لأدوية الأمراض النادرة، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز تطوير وترخيص المستحضرات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض النادرة، وتوفير محفزات تنظيمية وعلمية تسهم في تسريع وصولها إلى المرضى، وذلك استمرارًا لترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول السبّاقة في مجال دعم الباحثين والمبتكرين، لإيجاد حلول مبتكرة تُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف المستحضرات الدوائية المخصصة لعلاج أو الوقاية من الأمراض النادرة التي يقل معدل انتشارها عن خمس حالات لكل 10 آلاف شخص في المملكة، شريطة عدم وجود علاج فعّال لها أو أن يقدم المستحضر فائدة علاجية تتجاوز الخيارات العلاجية المتاحة، إضافةً إلى أن يكون المستحضر في مرحلة التطوير أو حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية أخرى دون أن يكون مسجلًا في المملكة.

وأشارت «الغذاء والدواء» إلى أن توفير الدعم لتسريع حصول المصابين بالأمراض النادرة على هذه الأدوية يحظى بأولوية قصوى، من خلال حزمة من المحفزات والتسهيلات، تشمل تقديم الدعم العلمي والتنظيمي، واعتماد أساليب مرنة ومبتكرة لإعداد الأدلة العلمية بما يراعي محدودية أعداد المرضى، إلى جانب تطبيق إجراءات مرنة لتسجيل المصانع، ودعم متطلبات تقارير السلامة الدورية.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهودها المستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاجات الواعدة، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمستفيدين في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة.