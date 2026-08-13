واصلت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجها الإغاثية في أفغانستان، حيث وزّع المركز 60 سلة غذائية على المتضررين من الفيضانات في مدينة ميدان شهر بمركز ولاية ميدان وردك، استفاد منها 420 فردًا يشكّلون 60 أسرة.

متضرروا الفيضانات



ويأتي هذا التوزيع ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ المخصّص لمتضرري الفيضانات في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية في أفغانستان لعام 2026، بهدف دعم الأسر المتضررة وتخفيف آثار الكارثة الطبيعية التي شهدتها تلك المناطق.



ويمثّل هذا العمل امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق في مختلف الظروف، وسعيها المستمر لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمناطق الأكثر احتياجًا.