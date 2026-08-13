زادت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بنسبة 32.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026 بالقياس إلى الفترة ذاتها من عام 2025، حيث بلغت 101.4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 76.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025. وذلك وفقاً لما كشفته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».



أساس ربعي



ووفقا للنشرة، فإن مبيعات التجارة الالكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس ربعي، حيث بلغت 101.4 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 98.3 مليار ريال خلال الربع الأول 2026.



وأكدت النشرة، أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 11.5% خلال الربع الثاني 2026 بالقياس للربع الرابع عام 2025، حيث بلغت 101.4 مليار ريال خلال الربع الثاني عام 2026 مقابل 90.9 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025.



وأوضحت النشرة، أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» انخفضت بنسبة 3% خلال شهر يونيو 2026 بالقياس إلى شهر مايو 2026، حيث بلغت 33.6 مليار ريال خلال شهر يونيو مقابل 34.6 مليار ريال خلال شهر مايو.



أساس سنوي



وذكرت، أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» ارتفعت بنسبة 29.5% على أساس سنوي، حيث بلغت 33.6 مليار ريال خلال شهر يونيو 2026 مقابل 26 مليار ريال خلال شهر مايو 2025.



وأوضحت، أن مبيعات نقاط البيع زادت بنسبة 8 % خلال شهر الربع الثاني 2026 بالمقارنة مع الربع المماثل 2025، حيث بلغت 179 مليار ريال خلال شهر خلال الربع الثاني 2026 مقابل 165.7 مليار ريال خلال الربع الثاني 2025، مضيفة، أن مبيعات نقاط البيع انخفضت بنسبة 5.6% على أساس ربعي، حيث بلغت 179 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 189.7 مليار ريال خلال الربع الأول 20265.



نقاط البيع



وأشارت النشرة إلى أن مبيعات نقاط البيع تراجعت بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني عام 2025 بالمقارنة مع الربع الرابع عام 2025، حيث بلغت 179 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 180 مليار ريال خلال الربع الرابع 2025.



وأكدت النشر ة، أن مبيعات نقاط البيع انخفضت بنسبة 8.9% خلال شهر يونيو 2026 بالمقارنة مع شهري مايو 2026، حيث بلغت 57.4 مليار ريال خلال شهر يونيو مقابل 63.1 مليار ريال خلال شهر مايو الماضي.