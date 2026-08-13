تستكمل أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة البنية التحتية، أعمال تأهيل وتطوير حديقة الأندلس بمدينة أبها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والوجهات العامة، ورفع كفاءة المرافق بما يعزز جودة البيئة الحضرية. وشملت أعمال المشروع، تأهيل الحديقة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 28,300 متر مربع إلى جانب تطوير منطقة الألعاب وإعادة تأهيلها على مساحة تبلغ 2,650 متراً مربعاً بما يوفر بيئة ترفيهية آمنة ومهيأة للأطفال والعائلات. وقد تضمنت الأعمال أيضاً، إعادة زراعة نحو 17,400 متر مربع من المسطحات الخضراء بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي والارتقاء بالمشهد الحضري للحديقة، فيما تأتي أعمال تأهيل حديقة الأندلس ضمن مشاريع أمانة منطقة عسير لتطوير الحدائق والمتنزهات، ورفع كفاءة المرافق العامة، حيث من المقرر افتتاح الحديقة قريباً بعد استكمال الأعمال والتجهيزات النهائية لتضاف إلى منظومة الوجهات الترفيهية التي تعمل الأمانة على تطويرها وتهيئتها.