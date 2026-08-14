التزامًا بمبادرة رابطة العالم الإسلامي للسِّلم المجتمعيّ في غرب أفريقيا، وما نتجَ عن مؤتمرها من قراراتٍ تضمَّنَها «إعلانُ أبوجا»، الذي اعتُمِدَ بإجماع القيادات الدينية الممثِّلة لكافّة الأديان والمذاهب في المنطقة، برعاية رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا أحمد تينوبو، شهِدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اجتماعَ الطاولةِ المُستديرة عالية المستوى للقيادات الإسلامية والمسيحية في المنطقة، حولَ: «الدين وصناعة الوئام المجتمعي»، والهادف لتعزيز العمل المُشترَك في مجالات الوقاية من النزاعات، وحماية النسيج الوطني بمختلف تنوُّعه الدينيّ والإثنيّ.

وأثمرَ الاجتماعُ عن توقيع حزمةٍ أوّليةٍ من الاتفاقيات، من أبرزها: مذكرة تفاهمٍ بين رابطة العالم الإسلامي ومركز الوساطة بين الأديان في نيجيريا، ومذكرة تفاهمٍ بين جماعة إزالة البدعة وإقامة السُّنَّة في نيجيريا ومجلس القيادات الدينية المسيحية في شمال نيجيريا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهمٍ بين جماعة نصر الإسلام في نيجيريا ومبادرة الشباب المسيحي من أجل السلام والتنمية، إضافةً إلى مذكرة تفاهمٍ بين اتحاد منظمات أهل السنّة في نيجيريا واتحاد القساوسة التقدميين.

‏وستتولى الهيئةُ التنسيقيةُ للقيادات والمؤسسات الدينية والمدنية في غرب أفريقيا متابعةَ تنفيذ مذكِّرات التفاهُم التي وُقِّعتْ، وكافّة التزامات مبادرة رابطة العالم الإسلامي للسِّلم المجتمعي التي تضمَّنَها «إعلانُ أبوجا»، بما يكفل حُسْنَ تنفيذها، وتحقيقَ أهدافها، ودِقّةَ قياساتها الدورية.