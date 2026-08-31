عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم (الإثنين)، محادثات في قرغيزستان التي تُعقد فيها قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة بشكيك بحضور نحو عشرة من قادة الدول.



وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي، موضحاً أن العلاقات الروسية - الصينية أصبحت أكثر صلابة، وأن آفاقها ستكون أكثر إشراقاً.



وحذر الزعيم الصيني من أن النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التقلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ.



من جهته، أشاد الرئيس الروسي بوتين بتطور التعاون الثنائي مع الصين على الأصعدة كافة.



ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بشكل عابر.



وخلال القمم السابقة لمنظمة شنغهاي، عمد كل من بوتين وشي إلى الترويج لرؤيتهما لعالم متعدد الأقطاب، وإظهار جبهة موحدة في مواجهة الغرب، كما التقى بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



ومن المتوقع أن يلتقي بوتين أيضاً نظيره الإيراني.