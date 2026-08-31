أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الإثنين)، تعاقده مع الجناح الأيسر الفرنسي برادلي باركولا، قادماً من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد طويل الأمد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «أكمل نادي ليفربول التعاقد مع برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على الموافقة الدولية، إذ وقع اللاعب الفرنسي على عقد طويل الأمد في مركز تدريب أكسا بعد اجتيازه الفحص الطبي».

قيمة الصفقة

ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار) لصالح باريس سان جيرمان.

أرقام باركولا

وخلال ثلاث سنوات بقميص باريس سان جيرمان، شارك باركولا في 152 مباراة، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تتويج الفريق الباريسي بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا في آخر نسختين وثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ظهوره الأول في يونيو 2024، ولعب 28 مباراة مع فرنسا حتى الآن، سجل خلالها ستة أهداف.