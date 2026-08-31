أغلق ليفربول الإنجليزي الباب أمام رحيل لاعبه الهولندي كودي غاكبو إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو.

ليفربول يرفض عرضاً ضخماً

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «قرر ليفربول الإبقاء على كودي غاكبو في النادي لعدم تمكنه من العثور على بديل، إذ رفض عرضاً بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي، فيما وافق غاكبو على البقاء وأبدى استعداده للاستمرار مع الريدز».

السيتي يركز على ندياي وفرنانديز

وأضاف الصحفي الموثوق: «ينصب تركيز مانشستر سيتي الآن على إيليمان ندياي وإنزو فرنانديز».

أرقام غاكبو

وشارك الجناح الأيسر الهولندي في 52 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.

عقد طويل مع ليفربول

ويمتد عقد غاكبو مع ليفربول حتى 30 يونيو 2030، فيما تقدر قميته السوقية بـ60 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».