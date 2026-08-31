أعلنت وزارة الخارجية النيبالية أن ما لا يقل ‌عن 590 أجنبياً من 39 دولة لا يزالون مفقودين ‌عقب ‌الفيضان المدمر ‌الذي ضرب نيبال الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، إنقاذ أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم أكثر من 323 أجنبياً خلال الفيضانات، مضيفة: «لا يزال نحو 590 مواطناً أجنبياً من 39 دولة في عداد المفقودين».

وكانت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في نيبال ارتفعت في وقت سابق اليوم، إلى 903 حالات وفاة، فيما لا يزال 4247 شخصاً في عداد المفقودين، وفق أحدث بيانات السلطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلاد.