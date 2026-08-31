أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم (الإثنين)، تعاقده مع اللاعب البرازيلي آلان إلياس، قادماً من صفوف بالميراس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «أتم نادي مانشستر سيتي تعاقده مع آلان إلياس قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، بعقد يمتد لـ5 سنوات، ليبقى بقميص الفريق حتى صيف عام 2031».

خامس صفقات السيتي

ويُعد البرازيلي آلان إلياس خامس صفقات السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إتمام التعاقد مع إليوت أندرسون، وجيريمي مونغا، وجيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي.

لاعب «متعدد المراكز»

ويمتاز صاحب الـ22 عاماً بالتنوع التكتيكي، وهو ما يُطلق عليه في كرة القدم «جوكر»، إذ يمكنه اللعب كجناح أيمن، كما يستطيع المشاركة في خط الوسط أو كمهاجم ثانٍ، بل إنه سبق له اللعب كظهير مع متصدر الدوري البرازيلي.