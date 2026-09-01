أتلف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة 312 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال جولة رقابية ميدانية نُفذت بالتعاون مع شرطة وبلدية المحافظة، وذلك على منافذ بيع وتداول الأسماك؛ بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلكين. وأسفرت الجولة عن ضبط الكميات وإتلافها بعد التحقق من عدم مطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة حيال المضبوطات والمنشآت المخالفة.

وأكد مكتب الوزارة في المحافظة استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرصد المخالفات والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، بما يُسهم في رفع مستوى الامتثال، وضمان سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك.