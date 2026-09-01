تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظّم جامعة أم القرى غداً الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، تحت شعار «التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة»، وذلك بمقر الجامعة بمكة المكرمة.

ويأتي الملتقى، الذي يستمر يومين، في إطار التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، ويشكّل منصة علمية تجمع الباحثين والخبراء وصنّاع القرار ومقدمي الخدمات؛ لمناقشة أحدث الأبحاث والدراسات والمقترحات المبتكرة، وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة، وتوحيد الجهود وتحسين مستوى التنسيق وبناء شراكات فاعلة ومتكاملة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم القرار الاستباقي المبني على الأدلة والدراسات العلمية، وتوفير منصة علمية تشاركية وتشجيع البحث والتطوير واستقطاب الأفكار النوعية التي تسهم في معالجة التحديات الميدانية، وتمكين الباحثين والمبتكرين من تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة.

وسيتناول الملتقى عدداً من المحاور، أهمها: أثر التكامل والتنسيق في تميز أداء ضيوف الرحمن، ونماذج التكامل بين الجهات المعنية في المنظومة، وقياس أداء الكفاءة التشغيلية في المشاعر المقدسة، وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات، إلى جانب استمرارية الأعمال والتخطيط للطوارئ.

وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات علمية وورش عمل متخصصة تستعرض أحدث الممارسات والتجارب البحثية في مجالات إدارة الحشود، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والابتكار، ومعرضاً مصاحباً، إضافة إلى «حجاثون 4»؛ بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم الابتكار والحلول النوعية في هذا القطاع.

ويعكس الملتقى اهتمام جامعة أم القرى، ممثلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بالبحث العلمي وتحفيز الباحثين للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين، وتعزيز التكامل والتميز في منظومة خدمات الحج والعمرة.