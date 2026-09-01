غادر جدة اليوم (الثلاثاء)، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.وكان في مقدمة مودعيه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في جدة، اليوم (الثلاثاء)، سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.