«لولو» تعزز حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد

عززت «لولو» حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد، في خطوة تعزز شبكة متاجرها وتوسع نطاق خدماتها المقدمة للحجاج والسكان والزوار.

ويُعد الفرع الجديد أكبر متاجر لولو في المدينة المنورة وثاني فروعها فيها، كما يمثل الفرع رقم 79 لـ«لولو» في المملكة العربية السعودية. وتدير المجموعة كذلك أربعة متاجر داخل المشاعر المقدسة، لتوفير سهولة الوصول إلى المنتجات والاحتياجات الأساسية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.



وافتتح الهايبرماركت الجديد في المدينة المنورة الأستاذ فهد عليان المغير، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، بحضور الأستاذ أحمد بكر زيدان، الأمين العام لغرفة المدينة المنورة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.



وقال يوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «يعكس هذا التوسع التزامنا بتوفير تجارب تسوق مريحة ومتكاملة للحجاج والسكان والزوار، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما سيسهم توسعنا المستمر في المملكة في توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية، على دعمهم المستمر».

ويتميز الهايبرماركت الجديد بموقع استراتيجي بالقرب من محطة قطار الحرمين على طريق الملك خالد في المدينة المنورة، ويمتد على مساحة تقارب 95,648 قدمًا مربعة موزعة على طابقين.

ويوفر الفرع تجربة تسوق عصرية ومريحة، مع تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من منتجات الأقسام المختلفة، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات الحجاج والزوار وسكان المدينة المنورة.

كما يضم الهايبرماركت مواقف سيارات واسعة، بما يسهم في توفير تجربة تسوق أكثر سهولة وراحة للمتسوقين.

وشهد حفل الافتتاح أيضًا حضور كل من سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي للولو، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي للولو، ومحمد حارث، مدير لولو في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المجموعة.