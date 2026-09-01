رفضت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، الإشكال المقدم من نجل أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 7 أشهر، في واقعة اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة ومقاومة السلطات بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة



وكانت محكمة مستأنف جنايات الطفل قد أيدت في وقت سابق حكم حبس نجل ميدو لمدة 7 أشهر، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، بعدما رفضت الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى أثناء مرور قوة أمنية في حملة مرورية ليلية بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث جرى استيقاف سيارة يقودها المتهم.



وبالفحص، تبين أن قائد السيارة هو نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، إضافة إلى زجاجة مواد كحولية، كما تبين وجود فتاة برفقته داخل السيارة.



مقاومة رجال الشرطة



ووفقًا للتحقيقات، حاولت القوة الأمنية ضبط المتهم، إلا أنه قاوم رجال الشرطة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.



وأحالت نيابة الطفل المتهم إلى محكمة الطفل المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه 7 أشهر، قبل أن تؤيد محكمة مستأنف جنايات الطفل الحكم، وصولًا إلى رفض الإشكال المقدم على الحكم.