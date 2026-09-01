أول سيارة باكستانية ذاتية القيادة تقود صاحبها إلى الشرطة!

تحوّلت تجربة أول سيارة ذاتية القيادة مطوّرة محليًا في باكستان إلى مشهد كوميدي غير متوقع، بعدما انتهى العرض المباشر الذي كانت إحدى القنوات الإخبارية تبثه بافتتاح تقني واعد واصطدام صاخبٍ بسيارة شرطة.

وكان المراسل يجلس في المقعد الأمامي متحمسًا لعرض مزايا السيارة التي صمّمها شاب باكستاني، مؤكدًا أن البلاد تدخل عصر المركبات الذكية، بينما كانت السيارة تسير ببطء وثبات اعتمادًا على نظام القيادة الآلي. لكن لحظة الحماس لم تدم طويلًا.

فخلال البث، رصدت السيارة مركبة شرطة متوقفة على جانب الطريق، فاعتبرتها «هدفًا» يجب التوجه نحوه، لتبدأ بالانحراف تدريجيًا باتجاهها. حاول المراسل التدخل وسحب فرامل اليد لإنقاذ الموقف، إلا أن النظام الآلي تجاهل محاولته، قبل أن ترتطم السيارة بسيارة الشرطة بقوة، في مشهد دوّى صوته عبر الهواء مباشرة.

رجال الشرطة خرجوا من مركبتهم مذهولين، غير مستوعبين أن سيارة بلا سائق هي من اصطدمت بهم، فيما انتشر الفيديو سريعًا على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا مشاهدات واسعة وموجة من التعليقات الساخرة التي حولت التجربة التقنية إلى مادة ترفيهية لرواد الإنترنت.

ورغم الطابع الطريف للحادثة، أثارت الواقعة نقاشًا حول جاهزية تقنيات القيادة الذاتية في البلاد، والحاجة إلى اختبارها في بيئات أكثر أمانًا قبل عرضها للجمهور.