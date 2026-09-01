طلب الدكتور أحمد حمد، دفاع المتهم المعروف إعلامياً بـ«القاضي المزيف»، خلال نظر ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم، استدعاء وزيري العدل والداخلية، كما طلب رد هيئة المحكمة.

وتنظر المحكمة محاكمة خمسة متهمين في القضية المتهمين فيها بانتحال صفة قضائية واستغلالها في ارتكاب وقائع نصب، إلى جانب تصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم.

تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة قد رصدت تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذباً صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، فضلاً عن هاتفين محمولين.

انتحال صفة وارتكاب وقائع نصب

وباستجواب المتهم، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتدياً الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعياً على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ، كما ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.