أعلنت شركة المملكة القابضة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» عبر موقع «تداول» عن استكمال صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وسداد كامل قيمة الصفقة.



وأوضحت الشركة أن الصفقة تمت وفق اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل 2026، على أساس تقييم حقوق ملكية شركة نادي الهلال بـ1.2 مليار ريال، بما يمثل 100% من إجمالي حقوق ملكية الشركة.



سداد كامل قيمة الصفقة



وأكدت «المملكة القابضة» أنه، حتى 1 سبتمبر 2026، تم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية البيع والشراء، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وإفادات عدم الممانعة اللازمة، إلى جانب استيفاء جميع الشروط الداخلية.



وأشارت إلى أنها قامت بسداد 840 مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل قيمة الاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال، وبذلك تم إتمام الصفقة بشكل كامل.



لا تكاليف إضافية



وبيّنت الشركة أنه لا توجد تكاليف جديدة مرتبطة بالتطورات الأخيرة، مؤكدة أن قيمة الصفقة لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ بقي المقابل المالي عند 840 مليون ريال، على أساس تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال.



وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت في وقت سابق توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة 70% من شركة نادي الهلال.