استنكر مجلس إدارة شركة نادي الهلال ما ورد في برنامج «المنصة» على قناة «ثمانية»، خلال حديث قائد النادي الأهلي سابقاً مع مقدم البرنامج تركي العجمة، مؤكداً أن ما طُرح تضمن «ادعاءات غير مسؤولة ومعلومات مغلوطة» بشأن تعاقدات النادي ومصادرها، فيما لم يسمِّ البيان الضيف أو مقدم البرنامج بالاسم، واكتفى بالإشارة إليهما بصفتي «أحد ضيوف برامجها» و«مقدم البرنامج».



وشدد الهلال على أن خطورة ما ورد تتضاعف في ظل كون صندوق الاستثمارات العامة لا يزال المالك الرسمي لشركة النادي بنسبة 100%، مؤكداً أن تعاقداته وإجراءاته المالية تخضع للأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، ومتوعّداً باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتجاوز أو يمس حقوق النادي وسمعته.



«ادعاءات مجهولة المصدر»



ووصف مجلس إدارة شركة الهلال ما ورد على لسان ضيف البرنامج بشأن تعاقدات النادي بأنها معلومات مغلوطة وادعاءات غير مسؤولة، مشيراً إلى أن طرحها باعتبار تعاقدات النادي «مجهولة المصدر» افتقر إلى الدقة والمهنية وتجاوز حدود النقد الرياضي.



وأكد أن النادي سبق أن أعلن عبر قنواته الإعلامية مصدر تعاقداته، معتبراً أن إطلاق مثل هذه الادعاءات دون تقديم معلومات أو أدلة تستند إليها لا يندرج في إطار النقد الرياضي المقبول.



الهلال يستغرب موقف المقدم



ولم يقتصر استنكار الهلال على حديث الضيف، إذ أبدى المجلس استغرابه من موقف مقدم البرنامج، الذي قال البيان إنه مرّر تلك الادعاءات دون مناقشتها أو مطالبة ضيفه بإثبات ما ذكره.



ورأى المجلس أن ذلك يتنافى مع المسؤولية المهنية المفترضة في التعامل مع ادعاءات تمس سمعة وذمة جهة اعتبارية.



صندوق الاستثمارات.. ملكية 100%



وأكد الهلال أن جميع تعاقداته وإجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، لافتاً إلى أن الحلقة بُثت في وقت لا يزال فيه صندوق الاستثمارات العامة المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة 100%.



واعتبر المجلس أن هذه الحقيقة تضاعف خطورة الادعاءات المطروحة وما قد يترتب عليها من مسؤوليات نظامية وقانونية.



«ثمانية» تحت مسؤولية الناقل الرسمي



وأوضح المجلس أن صدور البيان جاء تحديداً لأن الادعاءات بُثت عبر «ثمانية»، الناقل الرسمي للبطولات السعودية، وهو ما يحمّلها -بحسب البيان- مسؤولية إعلامية ومهنية أكبر في تحري الدقة والتحقق من المعلومات، وعدم إتاحة منصاتها لتمرير معلومات غير موثوقة تمس النادي ورجالاته ومنسوبيه.



وأبدى الهلال ثقته بحرص إدارة «ثمانية» على الالتزام بالمعايير المهنية واتخاذ ما يلزم لمعالجة ما ورد في البرنامج وتصحيح المعلومات التي وصفها بالمغلوطة.



رصد وتوثيق.. والقانون يحفظ الحقوق



وكشف المجلس أن فرق العمل المختصة في شركة الهلال رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من التجاوزات والإساءات والادعاءات المشابهة بحق النادي ومنسوبيه عبر منصات ووسائل إعلامية مختلفة.



وأكد أن عدم الرد عليها إعلامياً لا يعني تجاهلها، إذ يجري توثيقها والتعامل معها عبر القنوات القانونية والنظامية المختصة، مشدداً على احترام النادي للنقد وحرية الطرح الإعلامي، لكن ذلك لا يبرر -وفق البيان- نشر معلومات غير صحيحة أو مغرضة.



واختتم الهلال موقفه برسالة حازمة، مؤكداً مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل تجاوز يمس حقوق النادي أو سمعته.