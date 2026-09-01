الراشد يُعمِّر.. والراجحي يُيسِّر!

وقَّعت شركة «الراشد العقارية»، إحدى الشركات العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية تعاونٍ مع مصرف الراجحي، تهدف إلى تقديم حلولٍ تمويليةٍ ميسّرةٍ لعملاء مشاريعها العقارية المنتشرة في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وخميس مشيط.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الشركة على تعزيز الخيارات التمويلية المتاحة أمام عملائها، وتسهيل رحلة التملُّك بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توسيع قاعدة الملَّاك من المواطنين والمقيمين.

ووفقًا للاتفاقية، يحصل عملاء مشاريع الراشد العقارية على تمويلٍ عقاريٍّ بمعدلٍ سنويٍّ يبدأ من 0.90%، ومدة سداد تصل إلى 30 عامًا، إلى جانب كلفة تمويلٍ ثابتةٍ طوال مدة الأجل تقيهم من أي تقلباتٍ مستقبليةٍ في الأسعار. كما يتيح العرض إجراءات فورية تختصر مدة الحصول على التمويل، وذلك ضمن عددٍ محدودٍ من الوحدات السكنية المطروحة حاليًّا، على أن يبقى العرض ساريًا حتى نفاد هذه الوحدات، ووفق الشروط والأحكام المعتمدة لدى المصرف.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد باسل العادل، المدير العام لشركة «الراشد العقارية»: يسعدنا أن نوقِّع هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي، الشريك الذي يشاركنا الرؤية والحرص على تقديم قيمةٍ حقيقيةٍ لعملائنا. لطالما حرصت «الراشد العقارية» على أن تكون رحلة التملُّك لدى عملائنا سلسةً وميسَّرة، وهذا التعاون يأتي استكمالًا لهذا النهج؛ إذ يمنحهم مزايا تمويليةً تنافسيةً تُسهم في تسريع قرار الشراء، وتمنحهم راحة بالٍ على المدى الطويل، بفضل ثبات كلفة التمويل.

وأضاف: "نعمل باستمرار على تطوير مشاريع عقارية تعكس تطلُّعات السوق السعودية المتنامية، وتراعي في الوقت نفسه أعلى معايير الجودة والموقع والتصميم، وما هذه الشراكة إلا خطوة أخرى في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها كوجهةٍ موثوقة لكل مَن يبحث عن استثمارٍ عقاريٍّ مستدام، أو منزل يليق بطموحاته".

وتُعرف مشاريع «الراشد العقارية» بمواقعها الإستراتيجية داخل أبرز المدن السعودية، وتصاميمها العصرية، وجودة تنفيذها العالية؛ حيث تحرص الشركة على تقديم مجتمعاتٍ سكنيةٍ متكاملةٍ ترتقي بمفهوم السكن التقليدي إلى أسلوب حياةٍ شاملٍ يجمع بين الراحة والرفاهية والقيمة الاستثمارية المستدامة، بما يلبّي تطلُّعات شرائح واسعةٍ من العملاء الباحثين عن الجودة والموقع المميّز في آنٍ واحد.

وتواصل شركة «الراشد العقارية»، منذ تأسيسها، تعزيز حضورها في السوق العقارية السعودية من خلال محفظةٍ متناميةٍ من المشاريع السكنية والتجارية التي تجمع بين الجودة والابتكار، وتماشيًا مع هذه الشراكة الجديدة، تتطلع الشركة إلى تمكين مزيدٍ من العملاء من امتلاك وحداتهم السكنية بثقةٍ ويُسر، بما يُعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.