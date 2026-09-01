رأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.

تطورات الاقتصاد العالمي

وضم الوفد السعودي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي. وعُقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية؛ بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية، أبرزها: تطورات وآفاق الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات، والسياسات الداعمة للنمو والازدهار، والاختلالات العالمية وانعكاساتها، واستدامة الديون السيادية وشفافيتها.

آفاق النمو والاستقرار الجيوسياسي

وكان الجدعان قد شارك في شهر أبريل الماضي في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الأمريكية، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية. وخلال الاجتماع، أكد الجدعان أن آفاق النمو العالمي ترتبط بشكل وثيق بالاستقرار الجيوسياسي. وأشار إلى أن تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل تحديات مباشرة للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، مشدداً على أهمية الحفاظ على أسواق الطاقة مستقرة وموثوقة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم النمو العالمي المستدام.