وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، رسالة مؤثرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلانه نهاية مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن غيابه سيترك فراغًا في كرة القدم العالمية.

وكتب مورينيو عبر حساب ميسي على منصة «إنستغرام»: «تهانينا على مسيرة دولية رائعة لا تنسى.. لن تكون بطولة كوبا أمريكا ولا كأس العالم المقبلة كما كانت من قبل»، في رسالة حملت إشادة واضحة بما قدمه النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

وأعلن ميسي، أمس (الاثنين)، ختام مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين، بعد مسيرة استمرت لسنوات طويلة وأصبح خلالها الهداف التاريخي للمنتخب وأحد أكثر اللاعبين مشاركة بقميصه.

وخاض قائد الأرجنتين 207 مباريات دولية، سجل خلالها 125 هدفًا، وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كوبا أمريكا مرتين، إلى جانب الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، ليحقق أبرز الألقاب التي كانت تنقص مسيرته الدولية.

وشكل تتويج ميسي بكأس العالم في قطر نقطة فارقة في مسيرته مع المنتخب، بعدما قاد الأرجنتين إلى اللقب عقب نهائي مثير أمام فرنسا، ليضيف الكأس الأغلى إلى سجله الحافل بالألقاب والإنجازات.

وترتبط مسيرة مورينيو بميسي بمواجهات شهيرة خلال السنوات التي قضاها المدرب البرتغالي في قيادة ريال مدريد، عندما كان ميسي نجمًا لبرشلونة، وشهدت تلك الفترة منافسة قوية بين الناديين الإسبانيين في البطولات المحلية والقارية.

كما واجه مورينيو ميسي في مناسبات أخرى خلال مسيرته التدريبية، ليصبح النجم الأرجنتيني واحدًا من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة في مسيرة المدرب البرتغالي.

ومع نهاية مشواره الدولي، يتجه ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، إلى التركيز على مسيرته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي أصبح محطته الحالية بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتأتي نهاية مسيرة ميسي الدولية بعد أن ترك إرثًا استثنائيًا مع الأرجنتين، جمع بين الأرقام القياسية والألقاب الكبرى، وحوّل رحيله عن المنتخب إلى لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية والعالمية.