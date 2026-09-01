كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن أهم أسباب تعثر صفقة انتقال الياباني ريستو دوان إلى نادي الاتحاد، التي كانت على وشك الانتهاء عصر أمس (الإثنين)، هي التسريبات التي صاحبت الصفقة داخلياً وخارجياً.



وأوضح المصدر أن الاتفاق كان شبه نهائي، إلا أن تواصل سماسرة من الداخل والخارج تسبب في مغالاة اللاعب وناديه، ما أسهم في انهيار الصفقة، مبيناً أن مثل هذه الأمور تكررت في الاتحاد والأندية الثلاثة الأخرى المرتبطة بصندوق الاستثمارات، إذ تبدأ المغالاة في قيمة العقد قبل إتمامه بساعات رغم الاتفاق على كافة الأمور، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة كثير من عقود اللاعبين المستقطبين للدوري السعودي.



ولم يستبعد المصدر أن يكون لذلك علاقة بأطراف أخرى تعرض اللاعبين وتتواصل مع الطرفين بغرض الحصول على فوائد مالية، غالباً ما تكون سبباً في تعطل الصفقات أو إتمامها بمبالغ مبالغ فيها.



وأفاد المصدر ذاته أن نادي الاتحاد صرف النظر نهائياً عن صفقة اللاعب الياباني، ويعمل بجد على صفقتين بديلتين، من المنتظر الإعلان عن إحداهما مساء اليوم في حال تم الاتفاق، مشدداً على أن الإدارة الاتحادية تسابق الزمن وسط سرية تامة لإيجاد بديل لموسى ديابي الذي انتهت علاقته رسمياً بالنادي، وتفيد المصادر أن البديل لاعب برازيلي.