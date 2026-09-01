اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن من السابق لأوانه الحديث عن خليفته المحتمل، رافضاً الخوض في احتمال ترشُّح وزير الحرب بيت هيغسيث للرئاسة في الانتخابات المرتقبة عام 2028.



ورداً على سؤال بشأن تقرير نشرته شبكة NBC News أفاد بأن وزير الحرب يناقش احتمال ترشّحه للبيت الأبيض، قال ترمب، أمس (الإثنين)، إن هيغسيث يقوم بعمل رائع، لكن من السابق لأوانه جداً الحديث عن ذلك. وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولاً».



وأضاف: «أراهن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشُّح ولا تعرفون عنهم شيئاً... في الوقت الحالي، كل ما يحب هيغسيث، وكل ما يهمه، هو الجيش ورعاية الجيش».



وقدّم ترمب دعماً لمرشحين خلال السباقات الانتخابية هذا العام، بل إنه ساعد بعض الأشخاص على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ. وقال في منشور على منصة «تروث سوشال»، الأحد: «هذا، بلا شك، أقوى تأييد في تاريخ السياسة».



ويكافح الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترمب للحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات نوفمبر.



وشارك هيغسيث، وهو عسكري سابق في الحرس الوطني ومقدم برامج سابق على قناة Fox News، هذا الشهر في حملة دعائية لصالح الجمهوريين خلال معرض ولاية أيوا، الذي يتسم بطابع سياسي مكثف.



ووصف التقرير المتعلق بطموحاته الرئاسية لعام 2028 بأنه كاذب بنسبة 100%» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.



ولم يختر ترمب الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، خليفة لقيادة حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) بعد تركه منصبه في عام 2029.